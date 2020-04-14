"Плаквенил" - экспериментальный препарат. Лечение им COVID-19 возможно исключительно в больнице под присмотром медиков, - Степанов. ВИДЕО

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Использовать медицинский препарат "Плаквенил" во время лечения COVID-19 медицинское учреждение может только с согласия пациента.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

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"В середине марта впервые были заявления от европейских и американских врачей об удачном использовании Плаквенила в комплексной терапии для лечения коронавируса. Этот препарат был внесен в наш протокол лечения, как экспериментальный аппарат. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей в условиях медицинского учреждения", - рассказал Степанов.

Он отметил, что при использовании этого препарата четко прописан алгоритм, по предоставлению информированного согласия пациента для лечения.

Министр также уточнил, что никакого процесса самолечения такими лекарственными средствами быть не может.

Он напомнил, что этот препарат используется для лечения определенных ревматических заболеваний, в том числе красной волчанки.

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Вместе с тем, Степанов отметил, что после заявления об эффективности использования этого средства при COVID-19 он начал исчезать из аптечных сетей.

"Именно поэтому на следующем заседании правительства, 15 апреля, он будет внесен в программу Доступные лекарства и будет продаваться исключительно по электронным рецепту", - отметил глава Минздрава.

Он также сообщил, что были проведены переговоры с компанией производителем по дополнительным поставкам препарата.