Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе. ВИДЕО

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Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти и задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Цензор.НЕТ публикует видеозапись, на которой зафиксировано задержание Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе с российским куратором.

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Топ комментарии
+48 Alex Verbenko
Скоро его поменяют на луганского таксиста, ведь забота о людях - прежде всего. Да, зебилы?
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14.04.2020 17:14
+23 Хабибулин Хабдурахманович Ибн
Половина генштабу ,якщо не більша , заслані козачки ФСБ , разом з масковським патріархатом ! І ні кому нема діла !
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14.04.2020 17:17
+19 Прощай немытая раССея
Почет и уважение контрикам!... Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе - Цензор.НЕТ 5076
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14.04.2020 17:17
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