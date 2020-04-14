Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе. ВИДЕО

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Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти и задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Цензор.НЕТ публикует видеозапись, на которой зафиксировано задержание Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе с российским куратором.

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