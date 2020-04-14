Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе. ВИДЕО
15201 83
Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти и задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
Цензор.НЕТ публикует видеозапись, на которой зафиксировано задержание Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе с российским куратором.