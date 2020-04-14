Чорновол обоснованно подозревается в умышленном убийстве Захарова, - и.о. главы ГБР Соколов. ВИДЕО

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Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий, следователями ГБР установлено, что в совершении умышленного убийства гражданина Захарова обоснованно подозревается Татьяна Чорновол.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил и.о. главы ГБР Александр Соколов.

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"Понимая тот резонанс, который возник по поводу вручения подозрения, хочу обратить внимание общества на следующее.

Уголовное производство по факту убийства гражданина Захарова во время массовых протестов, расследовалось с 2014 по 2017 гг. следователями Нацполиции. Именно благодаря нашим коллегам из Нацполиции были собраны основные доказательства, проведен ряд важных экспертиз, допрошены свидетели и установлены лица, причастные к совершению особо тяжкого преступления", - заявил он.

В дальнейшем, по решению бывшего Генерального прокурора указанное уголовное производство передано для осуществления предварительного расследования в Управление специальных расследований ГПУ, сотрудниками которого с 2017 года до передачи производства в ГБР не проводилось ни одного следственного действия.

"25 марта 2020 прокурором Департамента процессуального руководства по делам Майдана эпизод по факту гибели Захарова передан для дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР, расположенного в городе Киеве. Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий, следователями ГБР установлено, что в совершении умышленного убийства гражданина Захарова обоснованно подозревается Татьяна Чорновол", - подчеркнул Соколов.

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Принимая во внимание, что дальнейшее расследование данного преступления продолжается, следователями ГБР проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц. На сегодняшний день ГБР инициирован перед судом вопрос об избрании меры пресечения в отношении Чорновол, как этого требует закон.

"Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Чорновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По окончании расследования данного уголовного производства и направления его для рассмотрения по существу, только судом будет установлена вина Чорновол в совершении указанного преступления и избран вид наказания", - добавил Соколов.

"Мы понимаем волнения общественности в связи с расследования дел, связанных с событиями на Майдане, но я хочу Вас заверить - ГБР будет действовать исключительно в рамках Закона и с уважением к каждому гражданину, защищая права и свободы всех без исключения и привилегий", - подытожил и.о. главы ГБР.

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