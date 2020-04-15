Пожары в Зоне отчуждения: Минздрав рекомендует не выходить на улицу в утренние часы. ВИДЕО

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Людям, у которых есть хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, не стоит выходить из дома в утренние часы из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время утреннего брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы, составляет 0,11 микрорентген в час. Поэтому с этой стороны опасности нет.

"В то же время мы видим повышение разных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям,у которых есть хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку, это очень важно для вашего состояния здоровья", - заявил Степанов.

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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.