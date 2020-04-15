"Якого х#я ти до нього лізеш!? Дошло, бл#дь", - две несовершеннолетние избили сверстницу в Киевской области. ВИДЕО

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Сотрудники Ирпенского отдела полиции Киевской области начали расследовать инцидент с избиением 17-летней девушки. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, конфликт произошел между жительницей поселка Коцюбинское и тремя другими несовершеннолетними.

По словам потерпевшей, в тот день недалеко от места проживания она встретилась со своим другом. Это увидели ее сверстницы, с которыми та не поддерживала дружеских отношений.

После этого они заманили жертву в лес, где вдвоем начали избивать ее и выкрикивать нецензурную брань. Они требовали, чтобы девушка не общалась с парнем, так как она его "не достойна".

Весь этот процесс снимала на мобильный телефон третья девушка.

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Топ комментарии
+21 littlebombardier Petroff
Вчитeлі зараз нічого нe можуть зробити з такими "дітьми", бо, на відміну від США та Європи в нас повна анархія в школах. Там можна відсторонити дитину від навчання на тиждeнь, місяць, залишити після уроків, покаравши, виключити зі школи тощо. В нас вчитeлі - раби, яких можуть послати, обхаркати та, причому, вони завжди будуть винні, бо "нe навчили та нe виховали"
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15.04.2020 10:29
+21 Envoy
Дебилов много среди нас . Год назад это все умные поняли .
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15.04.2020 10:32
+19 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Будущий ЗЕ электорат! "Якого х#я ти до нього лізеш!? Дошло, бл#дь", - две несовершеннолетние избили сверстницу в Киевской области - Цензор.НЕТ 1948
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15.04.2020 10:28
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