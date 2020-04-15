Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов. ВИДЕО

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Министр здравоохранения Максим Степанов призывает украинцев оставаться дома на Пасхальные праздники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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"Осталось несколько дней до празднования Пасхи. Я понимаю, что для многих это долгожданный день. Даже во время карантина это остается неизменным. Со своей стороны правительство обеспечило простую доставку через Укрпочту уже освященных пасок. Власть договорилась об онлайн- и телевизионной трансляции церковных служений. Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - отметил министр.

По словам Степанова, мы вынуждены на некоторое время быть разъединены физически, но не духовно.

"Молитва, семья, любовь к близким, вера - то, чего никто и ничто не может лишить. На момент записи этого видео нам известно, что из-за коронавируса в Украине 1248 человек проведут этот праздник в больнице, а 98 уже никогда не смогут отпраздновать Пасху", - подчеркнул Степанов.

"Просто оставайтесь дома. Не потому что Минздрав рекомендует или врачи просят, а ради себя, ради своих близких и родных", - подытожил министр.

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