Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Осталось несколько дней до празднования Пасхи. Я понимаю, что для многих это долгожданный день. Даже во время карантина это остается неизменным. Со своей стороны правительство обеспечило простую доставку через Укрпочту уже освященных пасок. Власть договорилась об онлайн- и телевизионной трансляции церковных служений. Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - отметил министр.
По словам Степанова, мы вынуждены на некоторое время быть разъединены физически, но не духовно.
"Молитва, семья, любовь к близким, вера - то, чего никто и ничто не может лишить. На момент записи этого видео нам известно, что из-за коронавируса в Украине 1248 человек проведут этот праздник в больнице, а 98 уже никогда не смогут отпраздновать Пасху", - подчеркнул Степанов.
"Просто оставайтесь дома. Не потому что Минздрав рекомендует или врачи просят, а ради себя, ради своих близких и родных", - подытожил министр.