Все освобожденные из плена наемников РФ украинцы пройдут 14-дневную обсервацию, - Денисова. ВИДЕО

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Все возвращенные граждане Украины в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО пройдут 14-дневную обсервацию.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, на данный момент идут последние согласования относительно даты, списков и логистики передачи пленных.

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"Очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. Осуществляется последнее согласование даты, списки и логистики передачи граждан. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию. Все, кто вовлечены в процесс взаимного освобождения, используют все имеющиеся рычаги и инструменты для возвращения из плена наших граждан, где бы они незаконно не содержались", - заявила Денисова.