5 тыс. долл. за паспорт - в Госмиграции чиновницы оформляли загранпаспорта, используя анкетные данные умерших киевлян, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1797

Правоохранители установили группу из восьми должностных лиц территориальных подразделений Государственной миграционной службы Украины, которые требовали и получали взятки за содействие в оформлении и выдаче паспортов граждан Украины для выезда за границу на имя умерших людей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что чиновники изготавливали фиктивные паспорта на основании поддельных заявлений о выдаче документа, используя персональный электронный ключ доступа к системе Государственной миграционной службы. Действуя в интересах лиц, которые предоставляли взятку в размере 5 тыс. долларов, сотрудницы добавляли в электронном виде отсканированное изображение поддельного заявления, тем самым подтверждали "подлинность" изготовленных документов.

Уже известно, что среди "клиентов", которые получили фиктивные паспорта для выезда за границу, были граждане других государств, которые скрываются от органов следствия за рубежом за совершение тяжких преступлений.

Смотрите: Правоохранители разоблачили коррупционную схему в миграционной службе в Черновицкой области: искусственно завышали стоимость услуг за оформление ID-карт и биометрических паспортов. ФОТО

По адресам проживания и работы фигуранток, других соучастников и лиц, которые приобрели поддельные документы, проведены 18 санкционированных обысков и изъяты вещественные доказательства. Это - оригиналы поддельных паспортов граждан Украины, фиктивные паспорта, которые использовались на территории Украины и с целью выезда за границу, фиктивные идентификационные коды граждан Украины, образцы почерка подозреваемых, анкеты-заявки на получение документов граждан Украины на подставных лиц, которые уже умерли, компьютеры, флеш-накопители, мобильные телефоны и персональные ключи доступа к системе Государственной миграционной службы Украины, а также предмет, похожий на пистолет. Изъятое направили на экспертизу.

Также смотрите: Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.