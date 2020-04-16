В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

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У священнослужителя в Черновицкой области обнаружили коронавирус, но он утверждает, что результаты тестирования являются ложными, и намерен и дальше проводить богослужения.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля. - Ред.) пойти в храм и проводить богослужение", - рассказал он.

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Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин COVID-19 Осачук Сергей коронавирус
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Топ комментарии
+39 Ella Olyas
В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 8563
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16.04.2020 08:53
+39 Куйлапуценг Владимирович Недор
А почему бы не квалифицировать это как теракт с применением биологического оружия и не посадить примерно навсегда. Образцово-показательно, чтобы другим дебилам не повадно было ?
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16.04.2020 08:56
+30 Поедатель Зябликов
Кстати. Хочу обратить внимание на одну неприятную черту зелёной власти. Я про ссыкливость. В на порядок более демократичной Германии попам бизнес прикрыли. Зелебобики ссут. Им интересней бабушек гонять и спортсменов на пробежках. В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 840
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16.04.2020 08:56
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