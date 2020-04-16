Катастрофа российского Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2015 года. Новое ВИДЕО

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Следственный комитет России опубликовал новое видео последних моментов катастрофы Superjet 100 "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево и заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении пилота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах запечатлен разворот и остановка самолета, хвостовая часть которого объята пламенем, начало эвакуации пассажиров и действия экстренных служб для ликвидации возгорания.

Также в видеоролике показано состояние авиалайнера и вещей пассажиров после того, как пожар был потушен.

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Командира самолета Дениса Евдокимова следователи обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба.

Катастрофа Superjet 100 произошла 5 мая 2019 года. Самолет вылетел регулярным рейсом из Шереметьево в Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В процессе набора высоты в авиалайнер попала молния. Из-за этого грозовая защита Superjet 100 отключила генераторы и перевела электроснабжение воздушного судна на питание от аккумуляторных батарей. Одновременно с этим самолет перешел на прямой режим управления Direct Mode, когда действия пилотов не проходят анализ и не корректируются бортовым компьютером.

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