Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5058

Под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку экс-нардепа Татьяны Чорновол.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сейчас тут (в Печерском райсуде Киева. - Ред.) будут рассматривать меру пресечения относительно меня. Прокуратура ходатайствует о достаточно мягкой мере, учитывая ту статью, которую мне инкриминируют, - это домашний арест. То, что сейчас происходит, говорит о том, что будут найдены варианты назначить мне более жесткую меру пресечения. Я не ощущаю себя жертвой. Я ощущаю себя победителем. Потому что за это же, за Майдан, меня уже один раз к высшей мере наказания. Меня казнили во время Майдана на Бориспольской трассе. Бог дал мне возможность выжить, еще 6 лет работать и достичь значительных результатов для государства. В частности, это и конфискация 1,5 млрд долл. Януковича", - заявила перед началом судебного заседания Татьяна Чорновол.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Чорновол. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Я на суде буду стоять не сама. Я буду стоять рядом со своим мужем. Мы вдвоем тогда, 18 февраля 2014 года, были в офисе Партии регионов. Вдвоем. Мы вдвоем с ним ездили на фронт. У нас на двоих два ордена "За мужество" - один его, за войну, он погиб во время операции по освобождению Донецка, под Иловайском, но это была операция по окружению и освобождению Донецка. Мой орден за Майдан, за то, за что меня сейчас будут судить. Мы всегда одной семьей. У нас, на самом деле, на двоих наградной автомат. Именно этот автомат он заполучил в штабе сепаратистов во время освобождения Мариуполя. Когда он погиб я взяла этот автомат и в первых числах сентября поехала защищать Мариуполь. Именно тогда было наступление российских войск, но наша украинская армия, наши добровольческие подразделения тогда отстояли не только Мариуполь, они не дали РФ захватить весь юг Украины. Поэтому я совсем не ощущаю себя жертвой", - добавила Чорновол.

ОНа также отметила, что пришла на заседание с собранной сумкой на случай ее ареста.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.