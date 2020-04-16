Дело Чорновол - это репрессии против Майдана и атака на европейскую Украину, - нардепы от "ЕС", ветераны и активисты под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4631

Под стены Печерского суда, где выбирают меру пресечения в так называемом деле Татьяны Чорновол, пришли народные депутаты, политики и общественные деятели. Они отметили, что преследования активистки Революции Достоинства, народного депутата восьмого созыва Татьяны Чорновол - это откровенная атака на участников Майдана, которая свидетельствует об усилении пророссийских реваншистов в окружении президента Зеленского.

"Генпрокурор Венедиктова пытается инициировать отмену закона об амнистии майдановцев, и сейчас началось преследование Татьяны Чорновол. Вчера я лично получил весточку так же от ГБР или "Государственного бюро репрессий", меня вызывают на допрос по делу организации международного форума, посвященного Голодомору два года назад. Итак мы видим, что репрессии не останавливаются. Мы видим, что сейчас главным объектом этих репрессий является оппозиционная сила "Европейская Солидарность". То, что сейчас происходит, это реванш Антимайдан. Тогда Антимайдан проиграл из-за нашей способности к мобилизации и солидарности. Я убежден, что проигрывает и сейчас. Призываем всех объединяться. Я как историк знаю, что большие репрессии и большой террор в 37 и 38 годах тоже начиналось с маленьких задержаний людей", - предостерег народный депутат Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Это - попытка переписать историю Майдана и национально-освободительной борьбы. Это попытка сценаристов из Кремля, и сегодня их инструментами, к сожалению, стали украинские правоохранительные органы и украинская власть во главе с президентом. Они пытаются показать Майдан как переворот. После чего наша борьба за независимость будет восприниматься как нечто незаконное и нелегитимное. Это не отдельный эпизод, это общая, масштабная атака, информационно-диверсионная операция против Майдана и против Украины. Поэтому здесь мы защищаем не только Татьяну Чорновол, которая была и является символом Майдана, мы защищаем и весь Майдан и все украинские силы. Хочу сказать и Зеленскому, Генпрокурорци и ГБР: мы не испугались Януковича и не побоимся Зеленского. Ни Янукович, ни Путин не смогли победить Майдан и Украину, не сможет победить и Зеленский", - отметил Андрей Парубий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Парубий.

Вятрович





Парубий и Чорновол.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Каждый день, как мы остаемся равнодушными, каждый день, как мы думаем, что меня это не касается и поэтому я не буду протестовать, поддерживать - те люди, которые промолчат, оказываются следующими в очереди на репресии.Советские концлагеря были наполнены не преступниками, были наполнены политическими заключенными, которые говорили правду. Правды больше всего боится власть. Правда в том, что сегодня мы имеем тотальный провал экономической политики, международной политики, правда в том, что Украину сейчас обворовывают и бросают в пропасть. И я боюсь, что в ближайшее время нашим людям будет угрожать не только безработица, но и голод и репрессии, только потому, что люди будут требовать обеспечения своих прав. Сегодня под прикрытием карантина пытаются затянуть узел против тех, кто не боится говорить правду. Именно те, кто не молчат, являются наибольшей опасностью для нынешней власти", - акцентировала нардеп София Федына.

Федына

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Поддержать Татьяну Чорновол под стены Печерского суда пришли ветераны войны против российских оккупантов, активисты ОО "Справа Громад".

"ОО "Справа Громад" откликнулась на предложение помочь в деле Татьяны Чорновол. Уже не первый раз мы помогаем в юридической защите, как это было с Дмитрием Марченко, так будет сейчас и с Татьяной Чорновол. "Справа Громад" перечисляет 135 000 гривен для юридической защиты Татьяны Чорновол. У нас могут быть разногласия или дискуссии, но "Справа Громад" всегда будет защищать своих - тех, кто отстаивает принципы движения Украины в Европейский Союз, НАТО, тех, кто за проукраинскую Украину. И мы всегда будем защищать людей и пытаться им помогать", - отметил ветеран АТО Александр Погребыский.

"Москва в 2014 году не смогла взять Украину и теперь руками своих слуг, проплаченных посипак пытается взять Украину изнутри, ударить в спину. Эти уголовные дела - не против Чорновол, Вятровича или любого другого, эти дела - против всей Украины и тех, кто с 2014 года не встал на колени и продолжает свою борьбу за свой дом, будущее детей и Украины. И если сегодня мы это подарим, то Москва завтра по одному начнет открывать уголовные дела против добровольцев, которые в 2014 году взяли в руки оружие и пошли защищать свой дом. Потом - против ВСУ и Нацгвардии, и в результате - против всех, кого мы называем нацией. От всех, кто знает, что такое война и какой ужас несет вирус "русского мира" - мы точно не сдадимся", - предостерег ветеран, блогер и общественный активист Алексей Петров.





Чорновол

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я не чувствую себя жертвой. Я наоборот чувствую себя победителем, потому что за Майдан меня уже один раз приговорили к высшей мере наказания, меня казнили во время Майдана на Бориспольской трассе. Но, Бог дал мне возможность выжить, и еще шесть лет работать и достичь весомых результатов для своего государства, в частности это и конфискация 1,5 млрд долл. Януковича. Я не переживаю. Семья воспринимает это мужественно. У нас очень агрессивный сосед, наиболее ненасытный в мире и благодаря этому Украина очень часто стоит на грани. Всегда, когда она стоит на грани, я стою на первой линии фронта", - отметила Татьяна Чорновол.