Избившему активиста "Автомайдана" в 2015-м экс-руководителю УСБУ в Харькове ГБР сообщило о подозрении. ВИДЕО

4533 28

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины, который избил активиста Автомайдана в 2015 году.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года в Киеве обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста общественной организации "Автомайдан". После этого бывший правоохранитель избил его.


Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в ГБР, во время вручения уведомления о подозрении бывший чиновник СБУ закрылся в собственной квартире и отказался получать любые документы.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, добавили в Госбюро.

Смотрите также: Дело Чорновол - это репрессии против Майдана и атака на европейскую Украину, - нардепы от "ЕС", ветераны и активисты под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Расследование преступлений на Майдане
СБУ евромайдан ГБР
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5 Valentin Nasus
А что, при Порошенко его нельзя было привлечь к ответственности? ) На всякий случай - я голосовал ПРОТИВ Зеленского. Но вопрос остается
показать весь комментарий
16.04.2020 11:46
+4 Super Gut
мусора выдали антимайдановцам сотни едениц огнестрельного оружия! где уголовное дело?
показать весь комментарий
16.04.2020 11:49
+3 Super Gut
а где же уголовное дело против мусоров и рыготитушек, которые убили 8 человек в мариинском парке? или рыговское дбр своих не сажает?
показать весь комментарий
16.04.2020 11:47
Смотреть комментарии