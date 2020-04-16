Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк вместе с соратниками из НФ и по Майдану пришли поддержать Татьяну Чорновол в Печерский районный суд, где проходит заседание по политически мотивированным обвинениям со стороны ГБР.

Сейчас Арсений Яценюк присутствует на заседании Печерского райсуда как поручитель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Перед началом судебного заседания лидер "Народного фронта" подчеркнул, что сейчас инспирированы дела не только против Татьяны Чорновол, так же начали уголовное производство против бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича "за то, что он проводил конференцию по Голодомору": "Так же идет масса дел против людей, которые были на Майдане, которые боролись и будут дальше бороться за независимость Украины".

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"Виктор Янукович физически находится в России, а фактически он уже возвращается в Киев", - сказал Арсений Яценюк.



"То, что произошло с задержанием генерала Службы безопасности Украины, который является одним из ключевых российских шпионов в украинской правоохранительной системе, для меня является свидетельством только одного - такие же шпионы сидят сейчас в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре", - подчеркнул лидер НФ.

"Дела, начатые против активистов Майдана, есть ничто иное, как работа российской агентуры в Украине", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к президенту Украины и председателю Службы безопасности Украины: "Безотлагательно проведите тщательную проверку и выявить всех российских крыс в ГБР и ГПУ. Отзовите политически мотивированные подозрения против Татьяны Чорновол. Закройте уголовные производства против Вятровича".

"Остановите политические преследования и не идите по пути Виктора Януковича", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

15 апреля Чорновол сообщила, что по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной". В то же время, ей отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который должен избрать ей меру пресечения.