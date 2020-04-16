В Мариуполе толпа ради обещанных скидок и розыгрышей штурмовала новый супермаркет, игнорируя карантинные ограничения. ВИДЕО
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Несколько сотен жителей Мариуполя, игнорируя карантинные нормы, практически штурмовали супермаркет из-за обещанных скидок и розыгрыша подарков в честь открытия нового магазина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629, в момент открытия войти в супермаркет попытались войти одновременно около 200 человек. По видеозаписи видно, что многие находятся в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдает - все стоят очень близко друг к другу.
Позже супермаркет был закрыт по требованию полиции и местных чиновников.