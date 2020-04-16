Замеряем температуру на 9 въездах в Киев, есть тянучки, но людей предупреждали, - замглавы КГГА Пантелеев. ВИДЕО

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На девяти въездах в Киев дежурят нацгвардейцы, сотрудники МЧС и медики, а все автомобили, в которых находится трое и больше лиц, останавливают для измерения температуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев и начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук рассказали на брифинге 16 апреля.

"На въезде в Киев начали мерить температуру. Таких пунктов на въезде в город 9. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции и ГСЧС. Сейчас на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом, придется потерпеть.

Такие меры мы планируем проводить до понедельника включительно. Если ситуация после Пасхи будет стабильна, то такое ограничение может быть снято", - сообщил Пантелеев.

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По словам Ткачука, если обнаруживают превышение температуры до 37,5 градусов, то человек отправляется на самоизоляцию, если 38 и выше – вызывают скорую и человека госпитализируют. При необходимости медики могут сделать быстрый тест на коронавирус.

Если человека отправляют на самоизоляцию, то он заполняет соответствующие документы, у него берут данные о месте жительства и контактные телефоны. В дальнейшем с такими людьми работает контактный центр КГГА и выясняет, как они выполняют мероприятия по самоизоляции.

Коронавирус и карантин
карантин КГГА Киев Пантелеев COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Роман Самойленко a21e0f24
застав дурака Богу молитися - так він і лоб розіб є..
длббы
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16.04.2020 15:53
+3 Liberian
Идет съезд "Единой России". Путен: - Россияне, вынужден вам сообщить, что наступили тяжелые времена, в 2020 году у вас будет не хватать денег на мясные продукты. Что вы будете делать? В зале тишина, затем встает один мужик и говорит: - Будем работать по 10 часов в день. Путен: - Ладно. В 2021 году у вас будет не хватать денег на молочные продукты. Что вы будете делать? Снова тишина, встает тот же мужик: - Будем работать по 16 часов. Путен: - А в 2022 году у вас не будет даже хлеба. Что вы будете делать? Тот же мужик: - Будем работать круглосуточно! Путен: - Молодец россиянин! Так держать! А кем вы работаете? Mужик: - Могилы копаю, Владимир Владимирович !??
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16.04.2020 15:55
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