Киев и пригород накрыла пылевая буря. ВИДЕО

6598 35

Киев и пригород накрыла пылевая буря. Видимость на трассах из-за этого явления также ухудшилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей публикуют кадры этого природного явления.

Пылевая буря на трассе Киев-Харьков

Киев. Улица Андрея Малышка. Вид на правый берег и Троещину. (Видео dtp.kiev.ua)

Вид на пылевую бурю над Киевом с моста Патона. (Видео dtp.kiev.ua)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Желтый уровень опасности объявлен в Киеве и Киевской области из-за сильного ветра

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7 Super Gut
я же говорю, зеленский это проклятый презедент. поехал в париж -сгорел роттердам, поехал в японию - сгорел храм юнеско, поехал в ватикан - самая большая пандемидемия короновируса. а Украину уже год как только не трясет: бесснежная зима, уничтоженная экономика, короновирус, пожары в чернобыле, теперь вот пылевая буря.
показать весь комментарий
16.04.2020 16:08
+5 Центроболт
А что потом ?
Землетрясение , пожары , потоп ?
Какое интересное время !
показать весь комментарий
16.04.2020 16:07
+4 olele
...і несе тепер чорнобильський гар по Брест-Литовському проспекті зі швидкістю 35 м/с у напрямі Печерська
показать весь комментарий
16.04.2020 16:10
Смотреть комментарии