Киев и пригород накрыла пылевая буря. ВИДЕО

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Киев и пригород накрыла пылевая буря. Видимость на трассах из-за этого явления также ухудшилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей публикуют кадры этого природного явления.

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Пылевая буря на трассе Киев-Харьков

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Киев. Улица Андрея Малышка. Вид на правый берег и Троещину. (Видео dtp.kiev.ua)

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Вид на пылевую бурю над Киевом с моста Патона. (Видео dtp.kiev.ua)

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