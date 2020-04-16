Киев и пригород накрыла пылевая буря. ВИДЕО

я же говорю, зеленский это проклятый презедент. поехал в париж -сгорел роттердам, поехал в японию - сгорел храм юнеско, поехал в ватикан - самая большая пандемидемия короновируса. а Украину уже год как только не трясет: бесснежная зима, уничтоженная экономика, короновирус, пожары в чернобыле, теперь вот пылевая буря.
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16.04.2020 16:08
+5 Центроболт
А что потом ? Землетрясение , пожары , потоп ? Какое интересное время !
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16.04.2020 16:07
+4 olele
...і несе тепер чорнобильський гар по Брест-Литовському проспекті зі швидкістю 35 м/с у напрямі Печерська
Землетрясение , пожары , потоп ?
Какое интересное время !