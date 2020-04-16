Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок. ВИДЕО

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

По его словам, нынешняя ситуация на фоне распространения коронавируса и обеспокоенности в обществе, усиления мер личной гигиены в том числе является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки.

"Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - отметил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Меня напрягают российские СМИ - дают гадкую информацию. Не трогайте нас - мы же ничего у вас не просим", - Лукашенко. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
Беларусь карантин курение Лукашенко наркотики COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 133133
да как-то про курильщиков не всё так однозначно
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16.04.2020 16:39
+12 buannaichidh sinn
Ото буде прикол, коли Лука коронується.
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16.04.2020 16:43
+10 Kirill Ponomarev
Такое впечатление, что идиоты все больше захватывают власть в мире - батька, пуйло, трамп, зелень..
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16.04.2020 16:43
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