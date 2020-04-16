Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок. ВИДЕО

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

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По его словам, нынешняя ситуация на фоне распространения коронавируса и обеспокоенности в обществе, усиления мер личной гигиены в том числе является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки.

"Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - отметил Лукашенко.

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