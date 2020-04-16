Виновнику пожара в зоне ЧАЭС вручили подозрение: ему грозит штраф от 17 тыс. или арест. ВИДЕО

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Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел очередной пожар в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.

Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зоне отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Подозреваемому грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.

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Пожары в зоне ЧАЭС
Киевская область поджог пожар Нацполиция
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Топ комментарии
+4 Микола Чуприна
за не надетую маску 17 000 и за экологическую катастрофу 17 000 как всегда логика у нашего законодателя ... ни чего цензурного на ум не приходит!
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16.04.2020 18:13
+3 Zemer
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16.04.2020 18:09
+1 Пасивчик Николаев
зачем арест - достаточно того, чтоб выплатил 45 млн, которые выделили на тушение пожара
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16.04.2020 18:06
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