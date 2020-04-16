Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, - Чечеткин. ВИДЕО

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Наблюдавшаяся в четверг в Киевской области пылевая буря не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Во второй половине дня в Киевской области наблюдалась пылевая буря, которая была вызвана усилением скорости ветра до 20-25 м/с, и дул в западном направлении. Этим ветром поднимались поверхностные слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Хочу отметить, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля", - рассказал глава ГСЧС.

Чечеткин подчеркнули, что никакой химической и радиационной угрозы это явление не несет.

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"Радиационный фон на это время по Киеву, Киевской области, в Зоне отчуждения не превышает природных фоновых значений. Такой ветер будет наблюдаться еще до конца суток, приблизительно до 21:00-22:00. Завтра ситуация будет улучшаться, но могут оставаться остаточные явления от сегодняшней пылевой бури", - отметил он.

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Топ комментарии
+8 Nikolai Chizhevsky
днем пылевая буря была но гари не было сейчас в Киеве таже буря только гарь появилась опять от пожаров Чеонобыль или не т но факт как ни закрывай окна чувствуется в квартире просачиваеться понятно не так как на улице
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16.04.2020 21:42
+6 Адвокатик
гаррю чого воняє? ще такого не було.
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16.04.2020 21:38
+6 Евгений Дюков 523f86fb
С каких б**дь пор пыль воняет тлеющей сосной?!!!
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16.04.2020 21:43
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