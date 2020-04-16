Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, - Чечеткин. ВИДЕО

4146

Наблюдавшаяся в четверг в Киевской области пылевая буря не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Во второй половине дня в Киевской области наблюдалась пылевая буря, которая была вызвана усилением скорости ветра до 20-25 м/с, и дул в западном направлении. Этим ветром поднимались поверхностные слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Хочу отметить, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля", - рассказал глава ГСЧС.

Чечеткин подчеркнули, что никакой химической и радиационной угрозы это явление не несет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": МВД обнародовало кадры борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне. ВИДЕО

"Радиационный фон на это время по Киеву, Киевской области, в Зоне отчуждения не превышает природных фоновых значений. Такой ветер будет наблюдаться еще до конца суток, приблизительно до 21:00-22:00. Завтра ситуация будет улучшаться, но могут оставаться остаточные явления от сегодняшней пылевой бури", - отметил он.