"Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями. ВИДЕО

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Член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Елена Березинец избила и обматерила одного из жителей города. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент происшествия опубликован на паблике "Буча Найкраще Місто".

По словам свидетелей, депутатку возмутило замечание о том, что она, проигнорировав очередь, вошла в одно из городских учреждений.

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Топ комментарии
+28 Шрек Баблокат
сначала этот дебильный лохторат голосует за гречку, а потом снимает видосики, как "гречневые депитут"ы оскорбляют свой лохторат..
НаГолосовали?!.. Жрите, бля!
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17.04.2020 09:54
+26 vitaliymkua
- Ало, это прачечная?
- .....
"Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 4462
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17.04.2020 09:51
+23 violator
депутат горсовета Бучи . то есть сперва жители Бучи выбрали эту курву а теперь возмущаются ее поведением ? "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 8141 на ум приходит только одно

"Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 8229
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17.04.2020 09:54
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