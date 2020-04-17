Победобесие отменяется: чего боится Путин. ВИДЕО

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В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, чего боится Владимир Путин. Коронавирус в России спутал все карты сторонникам победобесия настолько, что пришлось даже перенести парад 9 мая на неопределенное время. Не будет и шествия "бессмертного полка". Поэтому фанаты победобесия и танцев на костях, наверное, изрядно расстроились.

Россия в считанные дни стала одним из лидеров заболеваемости, а денег у "страны-бензоколонки" нет даже на оплату труда медработникам. Поэтому, например, не вышли на работу санитарки в Перми.

Итак, как Путин забыл слово "карантин" и стал невидимкой во время эпидемии? Чем коронавирус мог бы помочь Украине в войне против России? И почему власть не воспользуется подаренной возможностью?

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Как сообщалось ранее, Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду на 9 мая. Риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой еще не пройден, не позволяют начать сейчас подготовку к параду 9 мая, поэтому ее нужно перенести, как и другие мероприятия к 75-летию Победы.