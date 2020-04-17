"Трудно было осознать, что воюем не с народом, а с вооруженными бандитами", - 6 лет назад боевики РФ и их сторонники, блокировали колонну ВСУ возле Краматорска и завладели бронетехникой. ВИДЕО

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В апреле 2014 года российские террористы и их сторонники блокировали возле Краматорска колонну техники 25-й отдельной бригады ВДВ, обезоружили бойцов и завладели бронетехникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованом МВД эпизоде "Перша зрада" из фильма "Слов`янськ. Початок війни".

В результате в руки российских террористов перешло шесть единиц боевых машин десанта, два самоходных миномета "Нона".

"Это была очень страшная ситуация: вот, наши вооруженные сыли отдали технику, они не способны вас защитить, они ни на что не способны и больше этого - из нашей техники теперь нас же будут убивать", - говорит секретарь СНБО (2014-2019) и в.о. президента Украины (март-июнь 2014 года) Александр Турчинов.

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