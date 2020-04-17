Киевский форум по безопасности: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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В пятницу, 17 апреля, в 15:00 состоится онлайн дискуссия Киевского форума: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Отмечается, что участниками обсуждения станут: 

- Мирослав Маринович, философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член Инициативной группы "Первого декабря";
- Виталий Портников, журналист, публицист;
- Александр Турчинов, глава Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины - 2014 год, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;
- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину".

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

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Топ комментарии
+7 Seggey K
Рецепт очень прост, свободное владение оружием и право его применять против преступников. Но на конференции этого не скажут, рабам оружие не дают.
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17.04.2020 15:03
+5 Anatoliy A 006b9dda
На фоне зе даже его избиратели конченными не выглядят. Полная гармония
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17.04.2020 15:21
+3 Irada
Киевский форум по безопасности: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?" - Цензор.НЕТ 5042 Как-то много вдруг стало Сени в последнее время.
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17.04.2020 15:06
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