"Завтра приступаю к своим обязанностям. Одно прошу вас - сидите дома ", - вылечившийся от коронавируса, анестезиолог областной больницы Кропивницкого Гримлюк. ВИДЕО

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Анастезиолог областной больницы в Кропивницком Евгений Гримлюк, вылечившийся от коронавируса, записал видеообращение, в котором просит сограждан соблюдать карантинные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гримлюк - первый медик, который заразился коронавирусом в Украине.

"Я первый заболевший медик, но к сожалению не последний, но сегодня меня уже выписали. Сдал два теста с интервалом в сутки, которые показали, что в моем организме коронавируса нет и безопастный не только для окружающих, но и для пациентов с которыми я буду работать. Сегодня у меня выходной, а завтра я приступаю к своим служебным обязанностям. Вас хочу попросить об одном -  по возможности оставайтесь дома и никуда не выходите без острой нужды, при симптомах обращайтесь к семейному врачу и будьте здоровы", - сказал Гримлюк в обращении.

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Коронавирус и карантин
карантин Кропивницкий (Кировоград) медицина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Семен Шкаралупа
Та вісся вже, бо дістав всіх. Але вдома.
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17.04.2020 12:40
+1 Поедатель Зябликов
Спасибо, сёма. Спас жизнь. Вот специально на зло тебе и тебе подобным ещё 70 лет проживу... Может больше, если повезёт... "Завтра приступаю к своим обязанностям. Одно прошу вас - сидите дома ", - вылечившийся от коронавируса, анестезиолог областной больницы Кропивницкого Гримлюк - Цензор.НЕТ 2015
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17.04.2020 12:43
+1 Vi Wa
чувака от орз полечили ахаха ))) знакомым вон тоже короновирус замаскированный в орз лечили и 25000 грн содрали, не зря они за зелень голосовали ))
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17.04.2020 12:56
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