"Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс. ВИДЕО

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Во время обмена пленными четверо из тех, кого должны были передать на территорию, подконтрольную террористам, отказались покидать Украину. Мужчины мотивировали это тем, что они не хотят быть теперь причастны к тем, на чьей стороне ранее находились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

На видео, сделанном во время обмена, один из мужчин объяснил, почему отказывается. Он отметил, что воевал за "ЛНР", однако теперь его помиловали, поэтому он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

Представительница так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева, отметила, что в заявлении мужчина отметил совсем другое. По ее словам, до этого он выразил желание быть освобожденным в связи с политическими договоренностями в результате обмена.

Мужчина подчеркнул, что он хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне "ЛНР".

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Обмен пленными
Донбасс пленные наемники РФ
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Топ комментарии
+19 Африкан_Свиридович
Ну вони мабуть розуміють, що там не буде свободи, а буде подвал... І краще сидіти в тюрмі тут, ніж на подвалі там))
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17.04.2020 14:20
+16 Unlucky Guy
как то дико получается - валил наших ребят, попался, захотел на обмен, помиловали и как результат - преступник на свободе! это какая-то хрень а не обмен.. не хочет на обмен - пусть идет назад на зону!
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17.04.2020 14:24
+13 т р у д а р ь
только дебилы в дерьмо возвращаются..
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17.04.2020 14:22
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