Это жестче, чем чрезвычайное положение, - мэр Житомира Сухомлин говорит, что предписания главсанврача выполнить невозможно. ВИДЕО

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Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявляет, что не может выполнить требования главного санитарного врача области Зиновия Парамонова. Тот требует, чтобы на Житомирщине на 10 дней прекратили работу всех предприятий, закрыли магазины, включая продуктовые, и остановили транспорт, в том числе частный.

Об этом заявляет мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, соответствующее постановление о дополнительном усилении карантинных и ограничительных мер в области он получил утром в пятницу. Сухомлин отметил, что понимает серьезность сложившейся ситуации, но подчеркивает, что "такие меры не предусмотрены даже в период чрезвычайного положения".

"Я не понимаю абсолютно, как обеспечить город, в котором проживает 270 тысяч… продуктами питания на 10 дней… как будут работать врачи, как они будут добираться на работу", - отметил Сухомли.

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Попытки закрыть магазины в других городах, по его словам, привели к столпотворениям.

"Я не вижу возможности на территории Житомирской объединенной громады вводить такие жесткие меры. Это даже не чрезвычайное положение, которое имеет право вводить Верховная Рада – это меры даже более жесткие, чем не чрезвычайное положение", - резюмировал Сухомлин.

Ранее стало известно, что 16 апреля главный санитарный врач Житомирщины Зиновий Парамонов издал постановление об ужесточении ограничительных мер. Он требует на 10 дней прекратить работу всех учреждений и организаций, остановить весь транспорт, в том числе частный. Продукты Парамонов предлагает доставлять людям на дом.

Коронавирус и карантин
Житомир карантин магазин предприниматели Сухомлин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+14 Ali Hasan
Тож треба закрити всі магазини і заблокувати цього санітарного лікаря вдома, перекрити йому воду та відключити електрику та палити шини біля його будинку до відміни його рішення😊
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17.04.2020 15:58
+10 Лариса fb3d953c
Как это закрывать продуктовые магазины? А люди что будут есть? У этого главсанврача мозги есть в голове и у того, кто это придумал из власти. Видно же власть посоветовала ему такое предложить.
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17.04.2020 15:18
+8 Федор solovero
Это жестче, чем чрезвычайное положение, - мэр Житомира Сухомлин говорит, что предписания главсанврача выполнить невозможно - Цензор.НЕТ 5980
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17.04.2020 15:59
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