"Они пытаются захватить помещение, поскольку компания занимается стратегическими делами", - первый замглавы "ОГХК" Девис о рейдерском захвате. ВИДЕО

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Первый замглавы "Объединенной горно-химической компании" Питер Девис рассказал о рейдерском захвате на предприятии сегодня утром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, он сегодня утром пришел на работу, а его водитель заявил, что его ключ не подходит к офису компании.

"Это было в начало 11 сегодня утром. Тут же поднимаются человек 10, 9 из них до сих пор работают здесь. Одного уволили недавно, в конце марта этого года. Он был в этой же группе, он бывший первый заместитель, его уволили 30 марта и поставили меня 31 марта", - рассказал первый замглавы.

По словам Девиса, он был шокирован его видеть, потому что он не должен иметь допуск к этому помещению.

"Они видимо не ожидали, что я буду находиться здесь в это же время. Они октрывают дверь своим ключом, видимо они поменяли этот замок заранее. Мой ключ подходил по вчерашний день, а сегодня уже не подходит. Это уже доказательство, что они пытаются захватить помещение, поскольку компания занимается стратегическими делами", - рассказал он.

Девис сообщил, что они показывали постановление суда.

"Они не согласны с тем, что я руковожу компанией и считают, что я не легитимный. И что они должны снова роководить", - отметил он.

Девис отметил, что все они уже покинули помещение.

"Мы будем принимать все меры, чтобы отстранить таких людей. Меняем замки. Больше таких людей мы не желаем видеть в этой компании", - подытожил он.

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