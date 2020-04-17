"Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам. ВИДЕО

4532

Внефракционный народный депутат Сергей Рудык выздоровел после коронавирусной болезни. Он считает, что заразился от кого-то из коллег, отдыхавших во французском Куршевеле.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Результат сегодняшнего КТ показывает,… что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел", — сказал Рудык.

Он считает, что скорее всего заразился от своих "куршевельских коллег", принимавших участие в двух внеочередных пленарных заседаниях Рады 17 марта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Судья столичного Хозсуда Джарты, заболевшая коронавирусом после отдыха в Куршевеле, рассказала о выздоровлении

"Всем, кто делал все возможное и невозможное, чтобы побольше людей заболели из-за своего непрофессионализма, невежества, нежелания помогать другим — пусть икнется", — добавил Рудык.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Рудык с диагнозом коронавирус COVID-19 был госпитализирован 25 марта.