Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4397

Во Львове горел центр реабилитации участников АТО "Феникс". Спасатели предполагают, что причиной пожара стал поджог.

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Переговорил с руководителем ГСЧС во Львовской области Юрием Кагитином. Похоже, что Центр реабилитации участников АТО "Феникс" на ул. Кульпарковской подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители", — написал Садовый.

Средства для ликвидации последствий пожара могут выделить из областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте на Цензор.НЕТ: Виновнику пожара в зоне ЧАЭС вручили подозрение: ему грозит штраф от 17 тыс. или арест. ВИДЕО

"Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещения вернулось в рабочее состояние", — добавил Садовый.

Фото и видео с места пожара опубликовал в Фейсбуке депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.













