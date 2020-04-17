Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4397 31

Во Львове горел центр реабилитации участников АТО "Феникс". Спасатели предполагают, что причиной пожара стал поджог.

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Переговорил с руководителем ГСЧС во Львовской области Юрием Кагитином. Похоже, что Центр реабилитации участников АТО "Феникс" на ул. Кульпарковской подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители", — написал Садовый.

Средства для ликвидации последствий пожара могут выделить из областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте на Цензор.НЕТ: Виновнику пожара в зоне ЧАЭС вручили подозрение: ему грозит штраф от 17 тыс. или арест. ВИДЕО

"Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещения вернулось в рабочее состояние", — добавил Садовый.

Фото и видео с места пожара опубликовал в Фейсбуке депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 01
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 02
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 03
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 04
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 05
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 06
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 07

Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 08

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17 Перехватчик
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 3290
показать весь комментарий
17.04.2020 19:54
+8 Вальд Ще
Якась наволоч з скотобази підпалила.
показать весь комментарий
17.04.2020 19:59
+8 Чайка Київ
Немає слів. Окрім ... Вибрали
показать весь комментарий
17.04.2020 20:00
Смотреть комментарии