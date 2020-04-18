На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на следующем этапе освобождении удерживаемых лиц Украина хотела бы вернуть своих граждан, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма и в Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Следующий шаг – мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Это немного сложнее. Потому что параллельно коронавирус, во всем мире коронавирус. А мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не заканчивается. И есть еще экономика, и есть еще война, к сожалению, пока что война на Донбассе", - сказал он.

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Обмен пленными
Зеленский пленные
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Топ комментарии
+8 Sophia-Maria Duglass
Шото я не поняла - а что с украинскими военнопленными ?

Ирина Геращенко может объяснить - сколько до сих пор не вернулось и ГДЕ они ?
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18.04.2020 00:50
+6 Sophia-Maria Duglass
Боятся они военных забирать, бо расскажут те всему миру по про «гражданский конфликт» и хулу нагадят в санкциях - а ЕРМАКА не для того держат
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18.04.2020 00:56
+4 Benjie Lucic
Может Моника сама себя обменяет? Можно даже безвозмездно отдать. И Мендель, как бонус
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18.04.2020 00:54
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