На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский. ВИДЕО

721

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на следующем этапе освобождении удерживаемых лиц Украина хотела бы вернуть своих граждан, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма и в Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Следующий шаг – мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Это немного сложнее. Потому что параллельно коронавирус, во всем мире коронавирус. А мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не заканчивается. И есть еще экономика, и есть еще война, к сожалению, пока что война на Донбассе", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс. ВИДЕО