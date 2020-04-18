Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине возник дефицит донорской крови: запасы снизились в 2-4 раза, - Степанов

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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18.04.2020 10:07
+3 aquarius580 .
Не более чем сезонный грипп средней тяжести.
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18.04.2020 10:13
+1 kostjaua5
Как бы цинично это не звучало.В бывшем совке нам переживать не о чем.Спасать будут випов,а тебя привезет обычная газель привезет и тот врач о которых сейчас призывают помогать и не посмотрит на тебя.Кто ходил в больницу перед вирусом,поймет меня.
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18.04.2020 10:10
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