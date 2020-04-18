Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов. ВИДЕО

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В силовых структурах назначения как осуществлялись по знакомству, так и осуществляются до сих пор. Какой-то друг, знакомый, хороший человек кого-то приводит, и такие люди расставляются на все посты. То есть люди, которые служили при Януковиче в 2014 году, сейчас тоже спокойно могут делать карьеру.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

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"У нас никто не обращает внимания на 2014 год. А надо в биографии каждого руководителя силовых структур сделать отдельную графу: проверка – чем вы занимались в 2014 году, как вы себя проявили? Тогда выяснится, что и президент Зеленский и сейчас продолжает вот эту абсолютно пагубную политику. Давайте посмотрим, кого он назначает в той же СБУ. Начальник управления Николаевской области – негативные характеристики, абсолютно, не принималя участия никакого активного. Начальник Днепропетровского СБУ – никакого участника. Он вообще не является активным участником каких-либо боевых действий.

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Таких людей продвигают, хотя возникает вопрос: а как они проявили себя в трудное время, когда их как раз квалификация должна была проявиться? Никак!

Так вот по Шайтанову… Если бы была кадровая работа, то эта ситуация возникла бы не через 6 лет. В 2010 - 2012 году Игорь Егоров был на постоянной основе консультантом украинских спецподразделений. Его пригласил сюда советник по охране Януковича Вячеслав Заневский Егоров и Заневский осуществляли подготовку целого ряда украинских спецподразделений: Альфа, ГУР МО, спецназ. Их связи с российскими спецслужбами были известны. Тем не менее, эти близкие контакты, которые несомненно поддерживались и в последующие годы, не вызывали никаких вопросов. Не вызывало вопросов, почему таким образом действовал в 2014 году Шайтанов – он может делать карьеру.

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Я хочу сказать, что большая угроза, уязвимость для Украины – в том, что те люди, которые проявляют себя негативно как действиями, так и особенно для Украины (самое страшное для Украины) – у нас очень много силовиков, которые негативно себя проявляют своим бездействием, безответственностью, полной пассивностью в критических ситуациях. Так вот эти люди делают карьеру. И по-прежнему никто на это не обращает внимания. Назначения как осуществлялись по знакомству в силовых структурах, так и осуществляются до сих пор. Какой-то друг, знакомый, хороший человек приводит, и такие люди расставляются на все посты. И сейчас тоже. То есть люди, которые служили при Януковиче в 2014 году, и почему-то отказались защищать свою страну, сейчас тоже спокойно могут делать карьеру, никаких проблем".

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