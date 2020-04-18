Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы. ВИДЕО

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Министр юстиции Денис Малюська анонсировал улучшения в пенитенциарной системе и раскрыл, откуда планируется взять на это деньги.

В видеообращении глава ведомства констатировал, что у пенитенциарной системы проблемы с инфраструктурой, но средств на решение этого вопроса в бюджете нет, информирует Цензор.НЕТ. Поэтому деньги планируют привлекать из альтернативных источников.

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"Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. Там история какая? По объективным причинам есть камеры лучшего качества и есть камеры хуже. Ходят упорные слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы такой истории не хотим. Соответственно, сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер", - отметил министр.

Он рассчитывает, что Кабинет министров уже 22 апреля примет постановление, которое позволит делать камеры платными.

"Второй источник наше для финансирования нового строительства - это то, что мы начнем менять наши старые здания следственных изоляторов, расположенные в центральных частях городов, на новые здания, расположенные на окраинах. Первым таким проектом станет СИЗО и наши несколько учреждений во Львове. Мы планируем, что этот проект мы начнем где-то в конце мая - начале июня", - сказал Малюська.

Третьим источником должна стать продажа замороженных тюрем.

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"Их немало по всей территории Украины. Мы их будем продавать, а все полученные средства или хотя бы большую их часть направлять на капитальное строительство. Для этого нам нужны изменения в бюджетный кодекс. Мы их инициируем уже и на этой неделе и уже будет зависеть от Верховной Рады, насколько быстро она сможет их рассмотреть", - сообщил Малюська.