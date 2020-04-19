Сотни артистов собрали почти $128 млн для поддержки медиков во время 8-часового онлайн-концерта. ВИДЕО

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Более сотни артистов сыграли 8-часовой онлайн-концерт "Один мир: дома вместе" в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. Благодаря концерту удалось собрать 127,9 миллиона долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает движение Global Citizen, которое было соорганизатором концерта.

Собранные деньги направят в Фонд реагирования на COVID-19 для ВОЗ.

В шоу приняли участие Леди Гага, которая также помогала организовать акцию, певицы Били Айлиш, Тейлор Свифт, Рита Ора, группы Rolling Stones, The Killers, певцы Элтон Джон, Сэм Смит и другие артисты. Ведущими шоу были комики Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

В описании к трансляции последовательность выступавших исполнителей.

Также во время концерта показывали истории людей, которые помогают бороться с коронавирусной болезнью COVID-19.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+16 Иван Петрович Сидоров
Комик -пианист наворованным делиться не торопится .Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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19.04.2020 16:46
+9 pompiere
Цікаво було б знати для контраста і порівняння артистів та кловуна-президента, скільки він за весь час своїх гулянок на посаді президента за кордоном наскиглив інвестицій?
Хоча б по Оману дані висвітлили.
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19.04.2020 16:48
+8 Irada
Это было известно еще до выборов. Правда мало кому, с экранов ТВ об этом не говорили и из каждого утюга не вещали. Лохторат дружно проголосовал за Голобородько. Так что и сейчас канет в никуда.
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19.04.2020 16:51
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