"Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь. ВИДЕО
Огонь от лесных пожаров в Житомирской области перекинулся на деревни и уничтожил десятки домов. Многие местные жители лишились всего и им нужна помощь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Громадського".
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Лисиц оно сжигает!
Сцуко - и за поджог впаять и за жестокое обращение с животными!
Жлобье наше опущенное, оно жлобится на копейку укрепить курятник, а сжечь поля, леса, животных, села - оно не жлобится!
ТВАРИ, КОГДА ОНИ ИСЧЕЗНУТ?!