"Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь. ВИДЕО

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Огонь от лесных пожаров в Житомирской области перекинулся на деревни и уничтожил десятки домов. Многие местные жители лишились всего и им нужна помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Громадського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматриваются две версии возникновения пожаров на Житомирщине - суховеи и умышленный поджог, - Аваков. ФОТОрепортаж

Пожары в Украине
Житомирщина пожар
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+25 сепаратизму смерть
В сети выложили видео, где старая млядь поджигает поле и отгавкивается от людей, что это она СЖИГАЕТ ЛИСИЦ!
Лисиц оно сжигает! "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь - Цензор.НЕТ 7797
Сцуко - и за поджог впаять и за жестокое обращение с животными!

Жлобье наше опущенное, оно жлобится на копейку укрепить курятник, а сжечь поля, леса, животных, села - оно не жлобится!

ТВАРИ, КОГДА ОНИ ИСЧЕЗНУТ?!
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19.04.2020 17:05
+12 Кирилл Лещенко
Кто-нить помнит, сколько процентов набрал зе в этих местах? "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь - Цензор.НЕТ 6041
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19.04.2020 17:00
+12 Лысый коротышка
В Раду по області - Слуга - 43, ОПЗЖ - 13, БЮТ - 8, ЄС -8, Голос - 5. Як проголосували, так і живуть.
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19.04.2020 17:04
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