"Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь. ВИДЕО

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Огонь от лесных пожаров в Житомирской области перекинулся на деревни и уничтожил десятки домов. Многие местные жители лишились всего и им нужна помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Громадського".

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