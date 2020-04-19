Спустя год после дебатов Зеленский не смог ответить на все заданные тогда Порошенко вопросы, - СМИ. ВИДЕО

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Год назад прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Первый озвучил целый список вопросов "от народа".

Журналисты Радіо Свобода решили проверить, сможет ли ответить на эти вопросы уже президент Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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По-прежнему Украина не решила экономических проблем. Когда президент Зеленский настаивал на отставке Кабмина Гончарука, он сам приводил пример, доказывающий это: "За два месяца нового года неисполнение госбюджета почти 16 миллиардов гривен. Другая наша боль - падение промышленности на 5% и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах", - сообщил президент. Последний квартал 2019 года под властью "новых лиц" экономика упала на 7,5%, и это еще до пандемии.

Появились подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета. Но задержание и суд над Антоненко, Дугарь и Кузьменко спровоцировали скандал. Спустя 4 месяца подозреваемым все еще не выдвинули обвинения, незадолго до отставки генпрокурор Рябошапка признал, что доказательств недостаточно, генпрокурор Венедиктова сообщила, что есть еще вопрос, как будет двигаться дело, ведь оно очень сложное, а подписавший подозрение прокурор уволен.

В феврале этого года замгенпрокурора Чумак сообщал что все расследования, которые касаются Иловайска и Дебальцево, заточены на расследование касательно фактов российской агрессии в Украине. Теперь он ушел в отставку.

Недавно дела Майдана, действительно, пополнились новым эпизодом - с подозрением активистке Татьяне Черновол, а вот экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах, были освобождены под личное обязательство и отданы наемникам РФ.

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Индексация пенсий в марте не произошла, и власти уже не первый раз заявляют о намерении провести индексацию но сроки называют разные - последним сроком оказалось 1 марта. Выплаты в связи с коронавирусом еще не начались, а минимальная пенсия выросла сегодня на 138 грн и составляет 1638 грн.

Захваченные моряки вернулись домой во время обмена. Однако издание подчеркивает, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву объявил о применении к России мер из-за нападения на наших моряков и постановил немедленно вернуть их на родину.

ВР приняла закон о запрете сплошной рубки лесов в Карпатах, разрешив лишь санитарные рубки - но экологи сразу забили тревогу, отметив что именно под видом санитарных рубок и уничтожаются леса.

Вопрос "Почему не наказаны пособники Януковича?" все еще актуален. Журналисты подчеркнули, что ознакомиться со списком посетителей ОПУ им не удалось, зато были зафиксированы в качестве посетителей кадры времен Януковича.

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"Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?" На самом деле, статью отменил Конституционный суд, президент Зеленский, как ранее и другие политические деятели, подал законопроект о возвращении статьи о незаконном обогащении, она действительно была возвращена, но пока приговоров по новой статье не было, а за продажу имущества коррупционеров и в качестве конфискованных средств в 2020 году казна получила аж 14 тыс грн. Неприкосновенность депутатов снята, однако иммунитет который также обещал Зеленский, сохраняется - подписать подозрение нардепу может только генпрокурор.

Зеленский предлагал усилить люстрацию, включив в список выборные должности - повторяя фактически предложение Портнова. При этом в администрации президента на должности, подпадающей под люстрацию, работал подпадающий под люстрацию Андрей Богдан, и работал себе спокойно, особенно после переименования администрации в офис, благодаря чему Богдан из-под действия закона был выведен.

У Зеленского был бизнес в стране-агрессоре на момент озвучивания вопроса относительно продажи конфет компании Порошенко в РФ, а уже в каденцию сериал "Слуга народа" достиг российских каналов.

Под конец дебатов президент Зеленский пообещал справедливость, что "все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские и если среди них будет Коломойский, сядут за решетку". Потом правда отметил, что это дела украинских судов, которые должны вынести соответствующие решения. Пока что таких приговоров нет, но зато есть новые коррупционные скандалы с главой ОПУ Андреем Ермаком, которые президент пока что даже не прокомментировал, сколько его не просили.

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Напомним, 19 апреля 2019 года на НСК "Олимпийский" прошли дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. По данным МВД, на стадионе присутствовали 22 тыс. человек.