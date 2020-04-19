Верим, что все выздоровеют и скоро смогут обнять свои семьи, - львовские патрульные поздравили врачей с Пасхой. ВИДЕО

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На Пасху львовские патрульные, которые празднуют Пасху на работе, заехали к своим коллегам - врачам, которые также сегодня на работе и спасают жизни украинцев.

Об этом сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Так львовские врачи и полицейские поддерживают друг друга. Хороший пример взаимоуважения и поддержки, которой так часто недостает в нашем обществе, к сожалению", - отметил он и поздравил всех с праздником.

Полицейские, в частности, обращаются к медикам с такими словами: "Пасха - праздник особенный. Весенний, радостный и всенародный. В эти дни, к сожалению, не все могут быть со своими родными и близкими. Это наши медики, которые прилагают все усилия, чтобы победить вирус, и заболевшие. Мы верим, что все выздоровеют и уже вскорости смогут обнять свои семьи".

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