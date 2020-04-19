Начать подачу воды из Северо-Крымского канала на полуостров невозможно - дамба не достроена, - руководитель управления канала Шевченко. ВИДЕО

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Власти Крыма, подконтрольные Кремлю, отчитываются, что воды хватит до середины лета. Надеются и рассчитывают на дожди в конце весны.

Крым.Реалии осмотрели такие водохранилища: Симферопольское, Партизанское, Аянское, Чернореченское, Тайганское, передает Цензор.НЕТ. Все они продолжают мелеть. Высохли даже пещеры - пещера Насонова на Ай-Петри, и горные реки в Большом каньоне.

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В этом году Северо-Крымский канал в Херсонской области наполнили водой раньше, чем обычно. Но дать из него воду в Крым даже технически невозможно. "Во-первых, не достроена дамба на сегодняшний день, во-вторых, мы не знаем, в каком состоянии русло Северо-Крымского канала на территории Крыма", - заявляет руководитель управления канала Сергей Шевченко.

По данным журналистов, канал на территории полуострова разрушается.

Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Крым Херсонщина канал вода
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Топ комментарии
+30 Pegas
опять всплывают влажные мечты путиноидов о подаче воды в крым.
пока там раша о какой воде вообще речь?
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20.04.2020 00:04
+23 Irada
То есть вопрос подачи воды даже не вызывает уже вопросов? И проблема только в техническом состоянии канала? .......... Это как я понимаю очередная победа Нелоха на посту. Начать подачу воды из Северо-Крымского канала на полуостров невозможно - дамба не достроена, - руководитель управления канала Шевченко - Цензор.НЕТ 658 Стучит пацан снизу, стучит, аж звон стоит.
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20.04.2020 00:06
+22 Van-Basten Van-Basten
Тепер ті, хто звинувачували Пороха у здачі національних інтересів, мають змогу побачити як це насправді виглядає/відбувається.
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20.04.2020 00:07
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