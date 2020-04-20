Экипажи пожарных танков 26-й артбригады и 72-ОМБр тушат пожары в Житомирской области. ВИДЕО

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Военнослужащие 26-й артбригады и 72-й отдельной механизированной бригады отправили в зону пожаров на Житомирщине экипажи пожарных танков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, танки пробивают просеки в лесных массивах и роют противопожарные рвы для прекращения распространения огня.

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Пожары в Украине
Житомирщина пожар ВСУ
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Топ комментарии
+11 uyt Nik
а у влады шо есть мозги?
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20.04.2020 11:30
+2 Arab
Повредил 10 - спас гектары леса
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20.04.2020 11:21
+2 Вадим Гаврильчик
Там по другому никак, хорошо что хоть такая техника сохранилась, БАТ-2 не хватает
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20.04.2020 11:24
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