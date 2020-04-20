В акватории Черного моря пограничники обнаружили километровую сеть с краснокнижным уловом. ВИДЕО

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Во время патрулирования Черного моря в районе Тендеровской косы, экипаж морской охраны обнаружил километровую сеть, в которой был обнаружен краснокнижный улов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в сетях браконьеров оказались 65 крабов и одна рыба осетровой породы. Именно они занесены в Красную книгу. За их вылов предусмотрен штраф до 100 необлагаемых минимумов или до трех лет ограничения свободы.

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Топ комментарии
+6 Gera Kruger 4dda558f
Криминализировать все статьи, касающиеся умышленного нанесения вреда окружающей среде, природе, экологии, флоре и фауне. Это должно стать уголовным преступлением и караться лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией. В 90% случаев это делают конченые мрази.
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20.04.2020 13:04
+5 Valery Greff
От як би с москалями...
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20.04.2020 12:29
+4 Vasya Batareykin
выбили уже всю живность - на 1 км сетки 65 крабов
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20.04.2020 13:01
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