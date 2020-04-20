В акватории Черного моря пограничники обнаружили километровую сеть с краснокнижным уловом. ВИДЕО
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Во время патрулирования Черного моря в районе Тендеровской косы, экипаж морской охраны обнаружил километровую сеть, в которой был обнаружен краснокнижный улов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в сетях браконьеров оказались 65 крабов и одна рыба осетровой породы. Именно они занесены в Красную книгу. За их вылов предусмотрен штраф до 100 необлагаемых минимумов или до трех лет ограничения свободы.
Криминализировать все статьи, касающиеся умышленного нанесения вреда окружающей среде, природе, экологии, флоре и фауне. Это должно стать уголовным преступлением и караться лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией. В 90% случаев это делают конченые мрази.