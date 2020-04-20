"Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения. ВИДЕО

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Сталкер Иван Еременко рассказал о больших пожарах в Чернобыльской зоне, которые уничтожили сотни тысяч гектаров леса и несколько брошенных сел.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина, Еременко в частности рассказал о пожаре, который уничтожил село Лелев.

"Лелев - это село, которое сохранилось лучше всех других. Оно уникально тем, что было не разграблено, как другие села. Хаты были со стеклами, вещи прежних жителей остались. Все было в уникальном состоянии. Очень грустно, что это все уничтожилось огнем... Я сначала услышал пожар. Я такого раньше не слышал и не видел. Это такой страшный гул! Ты смотришь на горизонт и там хруст деревьев - они как щепки ломаются и падают. А потом ты видишь на уровне деревьев такую волну огня, которая выше сосен... Это - страшное чувство", - рассказал Еременко о пожаре возле села.

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Пожары в Украине
пожар Зона отчуждения
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Топ комментарии
+21 Владимир Николенко 123e1460
"Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 7601
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20.04.2020 13:24
+12 Кирилл Лещенко
Дык... нам же недавно рассказывали, что усё под контролем и скоро будет усё хорошо! "Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 5098
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20.04.2020 13:22
+6 Alex Rud 242a485c
"когда воздух отчистится, звоните", ваш клоун
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20.04.2020 13:27
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