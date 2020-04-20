"Просто спасибо", - итальянцы поблагодарили Украину за помощь в борьбе с COVID-19. ВИДЕО

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Итальянцы в видеоролике поблагодарили Украину за помощь в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответсвующий видеоролик.

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"Просто спасибо. От губернатора Аттилио Фонтана и всех жителей Ломбардии за солидарность, полученную от многих стран, которые решили стать рядом с Ломбардией в этой битве ", - говорится в сообщении.

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