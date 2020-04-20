"Просто спасибо", - итальянцы поблагодарили Украину за помощь в борьбе с COVID-19. ВИДЕО

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Итальянцы в видеоролике поблагодарили Украину за помощь в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответсвующий видеоролик.

"Просто спасибо. От губернатора Аттилио Фонтана и всех жителей Ломбардии за солидарность, полученную от многих стран, которые решили стать рядом с Ломбардией в этой битве ", - говорится в сообщении.

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Коронавирус и карантин
Италия карантин гуманитарная помощь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+13 bios22
за маркова фашистам то же спасибо !
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20.04.2020 13:58
+8 NonCFist
_Просто свободу Маркиву и тюремные сроки организаторам беззаконого, попирающего право, судилища, также судьям и прокурору!
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20.04.2020 14:07
+4 Garry Grant
А агитбригаду на камазах из засрашки поблагодарили?
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20.04.2020 14:00
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