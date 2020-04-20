Еще 2 очага лесного пожара локализовали на Житомирщине, - ГСЧС. ВИДЕО

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В Житомирской области на утро 20 апреля из четырех ячеек, на которых проводились работы по тушению, локализовано два очага вблизи сел Бережесть и Гладковичи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук.

По его словам, для тушения и локализации привлечены пожарные расчеты, инженерная техника и 3 вертолета. Кроме того, другие два очага пожара вблизи с. Рассоха и с. Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям Зоны отчуждения. От ГСЧС к тушению привлечены более 1100 человек и 235 ед. техники.

В Житомирской области на утро 20 апреля из четырех ячеек, на которых проводились работы по тушению, локализовано два очага вблизи сел Бережесть и Гладковичи.

"В настоящее время основные усилия направлены на тушение и локализацию других двух очагов пожаров на территории Выступовицкого и Словечанского лесничеств. Продолжаются работы по опахиванию, созданию минерализованных полос и расчистки дорог, для чего привлечены тракторы лесохозяйственных предприятий и 1 единица тяжелой инженерной техники Вооруженных Сил", - рассказал Демчук.

Кроме того, ГСЧС поддерживает коммуникацию с Министерством чрезвычайных ситуаций Беларуси по вопросам совместного выполнения мероприятий по ликвидации пожаров.

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