Минюст инициирует создание универсальных тюрем с несколькими уровнями безопасности, - Малюська. ВИДЕО

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В рамках второго этапа тюремной реформы предусмотрено объединение тюрем в универсальные учреждения исполнения наказаний.

Как сообщил в видеообращении министр юстиции Денис Малюська, соответствующий законопроект разработало ведомство в рамках второго этапа реформы пенитенциарной службы, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы хотим, чтобы сейчас начали работать универсальные учреждения исполнения наказаний с несколькими уровнями безопасности, чтобы разного уровня опасности преступники могли содержаться в пределах одного учреждения, а также чтобы такие учреждения содержали отдельные изолированные участки следственных изоляторов", - сказал он.

По его мнению, это, с одной стороны, приведет к значительной экономии бюджетных средств и закрытию полупустых тюрем, а с другой - "заключенные смогут находиться ближе к своим семьям, получать передачи и чаще общаться с родными". Последнее, увере Малюська, очень важно для ресоциализации осужденных.

Законопроект также предусматривает запуск рейтинга тюрем по ряду параметров. В частности, уровень соблюдения прав человека, обеспеченность заключенных, уровень качества оценки рисков и потребностей.

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