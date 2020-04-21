"Первая атака": шесть лет назад началась операция по блокированию захваченного российскими боевиками Славянска. ВИДЕО

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Шесть лет назад в апреле 2014 года украинские подразделения начали операцию по блокированию захваченного российскими террористами Славянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в эпизоде "Перша атака" из фильма "Слов‘янськ. Початок війни". В операции принимали участие подразделения Нацгвардии, СБУ и добровольцы. Задача операции - постепенное вытеснение российских террористов и контроль над ключевыми транспортными узлами вокруг города.

"Безусловно, это стратегическое положение. Фактически от Славянска можно было наступать в направлении Харькова, Днепропетровска и Запорожья. Это стратегический узел и если посмотреть на карту, то эти три направления фактически открываются", - говорит секретарь СНБО (2014-2019) и в.о. президента Украины (март-июнь 2014 года) Александр Турчинов.

Первая атака состоялась в пасхальную ночь 20 апреля - отряд добровольцев под руководством Дмитрия Яроша атаковал блокпост российских террористов в селе Билбасовка.

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