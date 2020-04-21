Пункты для размещения, питание и дозиметрический контроль, - ГСЧС показала быт спасателей, тушащих пожары в Чернобыльской зоне. ВИДЕО+ФОТО

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Учитывая информацию в соцсетях о том, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения спасатели имеют не надлежащие условия работы и не обеспечены продуктами питания, в ГСЧС рассказали как питается и где отдыхает личный состав, привлеченный к тушению пожаров.

По состоянию на 20 апреля к тушению пожара привлечены 1322 человека и 292 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Для жизнеобеспечения личного состава сводных отрядов Главных управлений ГСЧС в Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областях равернуты и функционируют пункты жизнеобеспечения сводных отрядов в с. Старые Соколы, с. Рудня-Ильинецкая и с. Дубрава. На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрены пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питание в полевых условиях и обеспечение продуктами питания. Завтракают и ужинают спасатели в пунктах жизнеобеспечения, обеды же доставляются к месту тушения пожаров.

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Для сводных отрядов пища готовится в пунктах жизнеобеспечения и в столовой ГАЗО. Кроме того, для спасателей организовано надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также дозиметрический контроль и медицинское обеспечение.









