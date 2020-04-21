Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов. ВИДЕО

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Министерство здравоохранения вынесет на заседание Кабмина вопрос о продлении карантина до 12 мая.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство зравоохранения вынесет на ближайшее заседание правительства проект постановления о продлении действия карантина до 12 мая", - сообщил он.

По его словам, карантин будет продлен со смягчениями.

"Продлевать мы собираемся до 12 мая, это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирус", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 саша паламарчук
Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 4486
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21.04.2020 10:23
+8 Роман Самойленко a21e0f24
все таки вас зеленух клоунов нужно вешать. иначе никак видимо
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21.04.2020 10:26
+4 Підлога Маккартні
ну так президент же вазелин? вот вам и смягчение! Что не поняли? не смешно? Это зеленский!!!! Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 7277 Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 4875
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21.04.2020 10:23
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