1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 отправят в регионы, - Степанов. ВИДЕО

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрав Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, уже сегодня будет подписано соответствующее распределение, и это лекарственное средство будет доставлено в регионы Украины.
"В субботу Министерство здравоохранения получило еще 1400 упаковок гидроксихлорохина от другого производителя. Уже сегодня будет подписано соответствующее распределение, и эти лекарственные средства будут, соответственно, доставлены в наши регионы и будут находиться в больницах", - добавил он.
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
(с; Л. Филатов)
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это средство имеет массу гадких побочных эффектов и от него отказались во многих странах.