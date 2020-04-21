1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 отправят в регионы, - Степанов. ВИДЕО

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Министерство здравоохранения получило 1400 упаковок гидроксихлорохина, который будет распределены по регионам.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрав Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, уже сегодня будет подписано соответствующее распределение, и это лекарственное средство будет доставлено в регионы Украины.

"В субботу Министерство здравоохранения получило еще 1400 упаковок гидроксихлорохина от другого производителя. Уже сегодня будет подписано соответствующее распределение, и эти лекарственные средства будут, соответственно, доставлены в наши регионы и будут находиться в больницах", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
карантин лекарства Минздрав Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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+2 Кирилл Лещенко
Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
(с; Л. Филатов)
--
это средство имеет массу гадких побочных эффектов и от него отказались во многих странах.
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21.04.2020 11:27
+1 Max Tik
+ 1400 смертельних випадків від "чуми 21 сторіччя" ... у"бани ...
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21.04.2020 11:34
+1 Jhon Smith 7b0f2b20
Пэдротик, передозировка сои привела тебя к клиническому идиотизму. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 2406
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21.04.2020 11:42
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