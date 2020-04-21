1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 отправят в регионы, - Степанов. ВИДЕО

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Министерство здравоохранения получило 1400 упаковок гидроксихлорохина, который будет распределены по регионам.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрав Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, уже сегодня будет подписано соответствующее распределение, и это лекарственное средство будет доставлено в регионы Украины.

"В субботу Министерство здравоохранения получило еще 1400 упаковок гидроксихлорохина от другого производителя. Уже сегодня будет подписано соответствующее распределение, и эти лекарственные средства будут, соответственно, доставлены в наши регионы и будут находиться в больницах", - добавил он.

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