Дубинский и Шарий координируют свои действия при распространении фейков, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко. ВИДЕО

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Экс-нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что "слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, их бывший коллега, рекордсмен по количеству поправок к "антиколомойскому" закону, внефракционный Антон Поляков и пророссийский блогер Анатолий Шарий координируют свои действия для распространения фейковой информации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко говорит в своем видеоблоге на youtube.

В частности, Лещенко рассказал о создании фейкового сообщения в партийном чате "Слуги народа", которое якобы было написано Никитой Потураевым. Но на самом деле, по словам Лещенка, такого сообщения в партийных чатах не было. Дальше Лещенко проследил пути распространения фейкового сообщения в информпространстве.

"Какие медиаресурсы в этом принимали участие? Телеграм-канал депутата Александра Дубинского - группа Коломойского "Слуга народа", телеграм-канал депутата Максима Бужанского - группа Коломойского "Слуга народа", телеграм-канал депутата внефракционного, которого выгнали из "Слуги народа" и который является рекордсменом по количеству поправок в закон о "Приватбанке", телеграм-канал Анатолия Шария - лидера партии самого себя, телеграм-канал "Темный рыцарь", телеграм-канал "Резидент" - как минимум шесть медиа, шесть телеграм-каналов рассказали об этом в информпространстве как о фактической новости. Хотя такого заявления Потураева не было. Дальше Шарий снимает на эту тему видеоблог, который вышел в эфир в воскресенье, на Пасху... В понедельник об этом уже говорят на телеканалах. В частности, тема несуществующего сообщения Потураева в партийном чате обсуждалась в эфире телеканала "Наш", который входит в эту же сеть медиа - там где и Дубинский, и Шарий... Это типичная технология того, как работают эти персонажи - Дубинский, Бужанский, Шарий и Поляков... То, что они сделали - это паливо. Они показали, что у них есть скоординированные действия. Причем эти действия по распространению фейковой информации", - рассказал Лещенко.

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